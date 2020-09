Senda arcoiris de Mario Kart y otros niveles extremadamente difíciles vistos en videojuegos

El nivel de agua, el de fuego y el tóxico... El clásico enemigo que parece el jefe final, pero que realmente no lo es…. Algunos videojuegos siguen ciertos patrones que son ya santo y seña para los desarrolladores.. Nos referimos a ese nivel imposible y cuya dificultad es tan endiablada que sería capaz de hacerte abandonar el juego.

Mario Kart es una de las sagas más conocidas a nivel mundial. Destaca por ser accesible para todos los públicos, aunque con matices. Y es que la Senda Arcoiris es parte de la historia de los videojuegos debido a su complejidad. Un auténtico reto en altas cilindradas sólo apto para los conductores más expertos.

Hay muchos otros casos como este. Guitar Hero guarda un lugar muy especial en el corazón de miles de jugadores. Ha ayudado a descubrir grandes grupos y picado el gusanillo a más de uno por tocar un instrumento real. Eso sí, también ha sido capaz de desesperar a todo aquel que se atreviera con el tema Through the Fire and Flames de Dragonforce. A pesar del tiempo transcurrido desde su lanzamiento sigue siendo uno de los retos más virales en internet en pleno 2020.

Guitar Hero Live | Activision

Tampoco nos olvidamos de Battletoads, ya de por sí un juego desafiante desde el principio. La obra de Rare no se oculta y nos hace sufrir en sus niveles iniciales, pero es precisamente la fase en moto la que sacará lo peor de nosotros. Este nivel está catalogado por muchos como el más desesperante y uno de los más complicados jamás creados.

Concluímos la lista con Modern Warfare, más concretamente su epílogo para el modo Campaña, Mile High Club. Como si del Air Force One se tratara, deberemos rescatar al rehén en el menor tiempo posible. No cantéis victoria tan rápido. La fase está diseñada de tal manera que es obligatorio utilizar las granadas, conocerse cada pequeño rincón y la posición de los terroristas si no queremos repetir la fase desde el principio.