Si fueras un personaje de videojuego, ¿serías héroe o villano? Descúbrelo con este test

Los videojuegos nos han mostrado durante décadas grandes personajes protagonistas, bautizados como héroes. No hace falta entrar en detalles sobre algunos de los héroes que han protagonizado algunos de los videojuegos más famosos. Link en The Legend of Zelda, Jefe Maestro en Halo, Kratos en God of War… son muchísimos y nombrarlos todos sería una tarea poco más que imposible.

De la misma forma que encontramos héroes en los videojuegos, también hay hueco para los villanos. Precisamente los villanos se han ganado una popularidad y fama entre los jugadores gracias a un trabajo de trasfondo que, en cierta manera, ha hecho que les cojamos cariño. Sephiroth en Final Fantasy VII, Bowser en Super Mario entre otros son algunos de los más populares.

Kratos | Sony Santa Monica

¿Te has preguntado en alguna ocasión a quién interpretarías si estuvieras en un videojuego? Seguramente dirías que al héroe, para variar; pero ¿qué dice en cambio tu personalidad? ¿Consideras que de acuerdo a tu forma de ser seguirías interpretando al protagonista de la historia, o por el contrario al antagonista?

Podrás descubrirlo con el siguiente test. Te hemos preparado toda una serie de preguntas que determinarán si eres el villano del videojuego o bien, tal y como siempre has presumido, el héroe. Recuerda que como en anteriores test de Neox Games debes de responder con sinceridad.

