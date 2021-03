“Si tienes 45 espectadores, búscate un trabajo”, el consejo de ElXokas para los que quieren vivir del streaming

En los últimos días uno de los temas más candentes en las redes sociales ha sido el referente a las opciones de crecimiento en Twitch. A través de un hilo en Twitter, Kilian Arjona mostraba en Twitter las desalentadoras cifras de todos aquellos que quieren dar el salto a Twitch pero no lo consiguen.

El hilo generó todo un debate en la red social, siendo ElXokas uno de los streamers de éxito que no ha dejado pasar por alto la oportunidad de hablar del tema. Durante uno de sus últimos directos, el famoso streamer destacó que ‘crecer en Twitch es francamente complicado’.

Otro de los aspectos que mencionaba ElXokas en relación al hilo de Twitter de Kilian eran los espectadores. ‘Una cosa es tener ilusión y tener un hobbie, y otra cosa muy distinta es perder tu tiempo. Esto lo digo muy en serio. Twitch es algo fantástico, pero no le dediques 160 horas y no busques trabajo, porque con 45 espectadores de media tu no te puedes dedicar a esto’.

ElXokas mencionó que cuando comenzó su andadura en Twitch, al llegar de trabajar retransmitía partidas porque era su pasión y su hobbie. ‘Esto no se lo recomiendo a nadie. Si estáis buscando trabajo y hacéis streaming me parece genial. Si vivís de Twitch, sí. Pero con 45 espectadores o 100 suscriptores no vives de esto; por dos razones: punto número, tu contrato será malo; punto número dos: tu fuente de ingresos única será bastante mala, tendrás que trabajar de otra cosa. Son 250 dólares, no sé donde vives con eso’.

En el vídeo, extraído de su directo, ElXokas fue muy sincero. Como ya es habitual en él no tuvo pelos en la lengua a la hora de aconsejar a los espectadores. ‘Si le metes 160 horas al mes haciendo streaming y tienes 45 espectadores, búscate un trabajo’. ¿Dónde está entonces el punto de inflexión para comenzar en Twitch?

‘Si tienes 300 o 400 espectadores, stremeando 4 horas al día, ahí si te puedo comprar que lo dejes todo para intentarlo. ¿Es muy arriesgado? Sí. ¿Probablemente te vayas a estampar? Sí. Lo único que te pido es que tengas un colchón, un colchón de 2000 euros, para el alquiler.'