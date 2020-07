Skull and Bones: Ubisoft despeja dudas sobre su juego de piratas

Recientemente éramos testigos de un evento centrado específicamente en los juegos de Ubisoft. Un evento donde no solo se nos presentaban novedades para juegos ya lanzados, sino también próximos títulos que podremos disfrutar. Pero una de las ausencias más notadas fue la de Skull and Bones, el título de piratas de la compañía que, hasta la fecha, no se ha dejado ver desde su última presentación en el E3 de 2018.

Y tras darse a conocer hace apenas unos días que la compañía podría estar replanteándose la jugabilidad del título, ahora llega el momento de que sea la propia Ubisoft la que hable. Ha sido el propio CEO de la compañía, Yves Guillemot, junto con el jefe financiero, Frédérick Duguet quienes han hablado del esperado título para indicar que su desarrollo sigue yendo por muy buen camino.

Skull and Bones | Ubisoft

Por un lado Guillemot mencionaba que el desarrollo sigue en marcha y a toda vela e incluso que están muy contentos con cómo va el juego actualmente. De hecho, mencionaron que siguen planteándose que su lanzamiento se produzca en el año fiscal de 2021, momento en el que incluso tienen 3-4 juegos más por estrenar y que son realmente grandes. Claro que eso no significa que el lanzamiento vaya a ser exactamente en 2021, sino que puede llegar en 2022.

Lamentablemente no se dieron comentarios si puede haber cambios respecto a lo visto hasta la fecha, aunque queda claro que el título estará disponible también para la nueva generación de consolas y, por lo que parece, sigue previsto que vea la luz en PlayStation 4 y Xbox One. Aunque, simplemente, tendremos que esperar un poco más para poder ver todas las novedades que están por llegar.