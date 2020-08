Sony podría estar preparando una PS5 de gama alta

Recientemente ha aparecido una nueva patente de PlayStation presentada por Sony, que ha hecho saltar todas las alarmas. Dicha patente está dando muchas vueltas por la posibilidad de ser una PS5 Pro. No obstante, en el momento de la publicación, Sony no había anunciado ni insinuado ningún plan que involucrase una versión más potente que PS5.

La nueva patente se presentó en 2019, sin embargo, ha llegado hasta nosotros hace muy poco, insinuando que se estaría preparando una PS5 de alta gama, y que dicha actualización podría llegar a través de juegos en la nube y haciendo uso de PlayStation Now. El título técnico que presenta es "Diseño de CPU / GPU de consola de juegos escalables para Home Console y Cloud Gaming". El titular no deja muchos datos revelados, sin embargo algunos extractos que describe la patente sí lo son:

"En un entorno de simulación de múltiples GPU, la gestión de la memoria intermedia de cuadros puede implementarse mediante múltiples GPU que representan los respectivos cuadros de video, o al representar partes respectivas de cada cuadro de video". "Una de las GPU controla la salida de cuadros HDMI en virtud de recibir información de trama de las otras GPU y leer las tramas completas a través de un puerto de salida HDMI conectado físicamente. O bien, las salidas de las GPU se pueden multiplexar juntas".

"Como se entiende aquí. La tecnología SoC se puede aplicar a las consolas de simulación de video, como las consolas de juegos, y en particular, se puede proporcionar un solo SoC para una versión 'ligera' de la consola, mientras que se pueden usar SoC plurales para proporcionar una versión 'de gama alta' del consola con mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento que la versión 'ligera'. El sistema 'de gama alta' también puede contener más memoria, como la memoria de acceso aleatorio (RAM) y otras características, y también puede usarse para una versión optimizada para la nube que use el mismo chip de consola de juegos con más rendimiento".

Como conclusión, las alusiones a "ligera" y "de gama alta" se podría pensar que hacen referencia a una PS5 Pro, pero por ahora es mero hecho especulativo. Además, la patente parece referirse al logro de esta versión de alta gama no como un hardware, sino a través de la nube. Si hay algo que está claro es que si PS5 Pro fuera una realidad, no se parecería en nada a la actual PS4 Pro. Como siempre, hay que coger esta especulación con pinzas, ya que no es nada oficial ni confirmado por Sony.