Square Enix anuncia NEO: The World Ends With You, la secuela de su juego de culto

Desde que The World Ends With You llegó a la vida de muchos jugadores, ninguno pudo llegar a olvidar su gran acción. Nos encontramos ante un juego repleto de detalles, colores y, sobre todo, una historia sin igual. Su primer paso nos llevaba a la consola portátil de Nintendo para, años más tarde, regresar con una versión para Nintendo Switch. Pero ahora llega el momento de que los jugadores puedan volver a vivir la gran experiencia de este título de culto con su secuela.

NEO: The World Ends With You se ha confirmado finalmente tras una buena temporada con una cuenta atrás en una misteriosa web. Eso sí, a diferencia de lo que pasó con el título original, este sorprendente juego sí llegará a Nintendo Switch y PlayStation 4, confirmando su lanzamiento para verano de 2021, por lo que se espera que, más adelante, se confirme que será compatible con la nueva generación de consolas.

En su web oficial podemos conocer algunos detalles interesantes, como el hecho de que viviremos una gran aventura en la ciudad de Shibuya, teniendo que participar en el juego de los Segadores. Por supuesto, esta vez tendremos un cambio y es que el protagonista esta vez será Rindo, de quien por el momento no conocemos muchos detalles ni si tendremos la oportunidad de ver a Neku en algún momento.

Por supuesto, son muchos los cambios que se acercan con esta secuela, como el hecho de apostar por el 3D para su jugabilidad. Pero, por el momento, tendremos que esperar un poco más para poder conocer nuevos detalles y, por supuesto, elementos que garantizarán la gran acción del juego. Todo esto con NEO: The World Ends With You, título que ha anunciado su llegada a Nintendo Switch y PlayStation 4.