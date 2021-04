¿Square Enix en venta? Los creadores de Final Fantasy responden

En los últimos meses la compra de compañías y estudios se ha convertido en una práctica habitual por parte de algunos de los gigantes de los videojuegos. Ocurrió a mediados del año pasado con Microsoft y Bethesda. A este movimiento se sumó Electronic Arts, quien adquiría Codemasters.

En las últimas horas, un informe de Bloomberg ha alertado de la posible venta de Square Enix. En el documento se habla de varios compradores potenciales para la compañía. Microsoft y Sony han sido dos de los nombres recurrentes dado su más reciente historial de compras de estudios y empresas en los últimos meses. Aunque no se ha especificado un precio, o si se trataría de una compra parcial o total, la propia Square Enix ha salido a la palestra para aclarar la situación.

Dragon Quest XI S | Square Enix

A través de un comunicado oficial emitido hace unas horas, la empresa nipona especificaba que 'Bloomberg ha publicado hoy que existe interés por parte de diversos compradores en adquirir Square Enix. Sin embargo, dicho informe no está basado en ningún anuncio por parte de Square Enix Holdings CO., LTD'; destacaban en el texto.

'Nosotros no consideramos la venta de la compañía ni de ninguna parte de sus negocios, ni tampoco hemos recibido oferta alguna por parte de terceros para adquirir la compañía o parte de sus negocios', agregaban en el comunicado. La noticia de la posible compra de Square Enix no ha tardado en formar un gran revuelo en redes sociales y foros, convirtiendo a Square Enix durante varias horas en TrendingTopic.