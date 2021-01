Star Wars: Knights of the Old Republic 1 y 2 podrían relanzarse en consolas

Durante estas semanas la saga de Star Wars estaba siendo muy protagonista por diversos motivos, entre ellos, los nuevos rumores de un reinicio de Star Wars: Knights of the Old Republic en desarrollo, y el final de la segunda temporada The Mandalorian.

El último rumor que hemos podido conocer llega de parte de Jordan Maison, un conocido insider que asegura que la entrega original y su secuela tendrán un relanzamiento este mismo año en consolas. También aclara que esto estaría separado del remake de la franquicia que se rumoreaba con anterioridad.

A pesar de que no se mencionaron plataformas, Maison apuntó a Nintendo Switch como una consola en la que espera ver a KOTOR 1 y 2. Mirando hacia atrás y teniendo en cuenta lo que ha sucedido con otros juegos de Star Wars, esta nueva información tendría mucho sentido. Como señaló Maison, los juegos Star Wars: Jedi Knight y Star Wars Episode 1 Racer se relanzaron en consolas durante el último año.

Este nuevo rumor de relanzamiento de la saga en 2021 coincide con otras informaciones de periodistas que afirman que Bioware no está trabajando en el nuevo videojuego de Star Wars: Knights of the Old Republic, sin dar más detalles de si nos encontramos ante una nueva entrega o el rumoreado remake. Como siempre, esto es meramente un rumor que no ha sido confirmado. No sabemos si al final sucederá, y si es así, cuándo podría ser. Solo queda esperar a conocer más detalles.