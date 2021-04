State of Play de Ratchet and Clank Rift Apart: Sigue aquí el directo a partir de las 23:00

Esta noche tenemos una cita importante con PlayStation. Se trata de un evento en el que los jugadores podrán ver con un poco más de detalle las novedades que Ratchet and Clank: Rift Apart tiene para ellos en PlayStation 5. Si bien ya conocemos algunos detalles, la verdadera emoción todavía está por llegar, tal y como nos demuestra este nuevo State of Play donde Sony quiere enseñarnos un poco más sobre el juego.

Eso sí, debes saber que no solo tendrás la oportunidad de ver en vivo y en directo el gameplay que la compañía quiere compartir sobre el exclusivo de PS5 y sus personajes. También han confirmado que habrá espacio para los juegos indies. Por ello, si quieres disfrutar de una noche cargada de novedades, parece que esta será realmente única para todos.

Eso sí, por el momento no han querido compartir muchos detalles al respecto pues, lo que sí quieren garantizar, es que todos los jugadores disfruten de los grandes estrenos únicos que llegarán a PlayStation 5. Todo en un directo que estará disponible a partir de las 23 horas. Un evento que, como bien os hemos indicado, no solo estará centrado en Ratchet and Clank, sino que habrá algo más.

Lo único que sí nos han adelantado es que se tratarán de novedades de un par de indies en camino, los cuales por ahora no han querido concretar. Pero lo que sí esperamos con ganas es la llegada de Ratchet and Clank: Rift Apart, título que tendrá su gran estreno en PlayStation 5 y del que, como bien ha indicado la compañía, no hay intención de ver en PlayStation 4.