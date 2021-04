¿Ratchet and Clank Rift Apart en PS4? Sus creadores responden

Muchos jugadores han podido disfrutar de los inicios de Ratchet and Clank, la obra de Insomniac Games que parece una gran inolvidable. Por ello, cuando la compañía confirmaba una secuela para la nueva generación de consolas, muchos no pudieron evitar pensar en la idea de que se tratase de uno de los juegos de nueva generación que no abandonan a la actual plataforma de Sony, la legendaria PlayStation 4.

Si bien parece un plan interesante para los jugadores, la compañía tiene clara su opinión y es que la obra no parece tener lugar en la actual consola. De hecho, aunque lo han afirmado varias veces, muchos jugadores esperaban ver el cambio de opinión durante el nuevo State of Play. Lamentablemente, no parece ser una opción, tal y como ha indicado el propio estudio en sus redes sociales.

Pese a lo que muchos jugadores esperaban, finalmente Insomniac Games ha confirmado que Ratchet and Clank: Rift Apart será exclusivo de PlayStation 5. Esto se debe a que la compañía afirma que el juego únicamente ha podido crearse gracias a las opciones que incluye la consola de nueva generación. Y es que afirman que los cambios de mundo y los movimientos fluidos del personaje no podrían ser lo mismo en la actual generación.

Si bien esta es una noticia que no satisfará a muchos jugadores, pronto podremos ver un poco más a fondo las opciones que la obra exclusiva de PlayStation 5 puede ofrecer a los jugadores. De este modo sabremos hasta qué punto la nueva generación lleva el nivel de juego un punto más allá, con opciones que sin duda lo convierten en algo totalmente nuevo y que promete grandes dosis de sorpresas.