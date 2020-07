Tetris 99 contará con una colaboración muy especial para los fans de Paper Mario

El estreno de Tetris 99 fue una de las grandes sorpresas para los jugadores de Nintendo Switch, un título que decide reinventar uno de los clásicos más populares para darle ese toque nuevo de los battle royale. Desde entonces, muchos jugadores han decidido probar suerte con el exitoso título y disfrutar de sus eventos temáticos centrados en títulos de la consola de Nintendo.

En esta ocasión, Paper Mario: The Origami King será el nuevo protagonista y seguirá las mismas propuestas de eventos anteriores. Los jugadores tendrán los eventos temáticos conocidos como Grand Prix para enfrentarse. En estos tendrán que ir jugando partidas para obtener puntos y, según lo bien que les vaya, si logran alcanzar los 100 puntos podrán conseguir un tema inspirado en Paper Mario.

Paper Mario: The Origami King | Nintendo

A día de hoy, por el momento, no se ha especificado una fecha para Europa, aunque debido a casos anteriores, es posible que este evento coincida con el de América, dando así comienzo el 31 de julio a partir de las 9 y llegando a su fin el 3 de agosto a las 9 de la mañana. Un evento en el que podremos seguir disfrutando de uno de los exclusivos con mejor acogida actualmente.

Por supuesto, si todavía no has probado Paper Mario: The Origami King, te recordamos que este ya se encuentra disponible en Nintendo Switch. Se trata de una interesante propuesta de corte RPG en la que los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de una increíble propuesta en la que salvar al Reino Champiñón de un peligroso enemigo que está dispuesto a transformar el lugar a su antojo.