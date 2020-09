The Division: Consigue el juego de Ubisoft totalmente gratis por tiempo limitado

La compañía francesa sigue dispuesta a sorprendernos y darnos grandes novedades a los jugadores. En esta ocasión no se limitan únicamente a anunciarnos grandes obras que estamos esperando, como la llegada de Assassins Creed Valhalla, sino que entre sus propuestas nos sorprenden con nuevos juegos que poder sumar a nuestro catálogo, tal y como sucedía durante el confinamiento.

Si estás interesado en añadir un nuevo shooter a tu colección, entonces debes saber que Ubisoft regala por tiempo limitado The Division. Esta obra estará disponible desde hoy mismo, 1 de septiembre, hasta el 8 de septiembre a las 10 de la mañana. Eso sí, si lo descargas en este tiempo, entonces el juego será totalmente tuyo para siempre, jugándolo cuando quieras y sin necesidad de pagar más adelante.

Su historia es una interesante propuesta en la que nos encontramos de frente con una crisis provocada por un virus, una variación de la viruela que se ha transmitido por los billetes de dólar que circulaban por la ciudad de Nueva York. A partir de este momento, el lugar se ha puesto en cuarentena y, formando parte de la Strategic Homeland Division, es nuestro turno de poner remedio.

The Division está actualmente disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Su propuesta resulta de lo más interesante para los jugadores, sobre todo al contener elementos de lo más llamativos dentro del género RPG. De este modo tenemos ante nosotros una propuesta no solo interesante, sino realmente divertida que, en este momento, puedes conseguir totalmente gratis para PC.