The Game Awards: El público vota cuál es su favorito para ganar el GOTY 2020

Estamos muy cerca del gran momento en el que se decidirá cuál ha sido el juego del año. Todo gracias a la gala de The Game Awards, uno de los eventos que promete más anuncios y sorpresas de las que se han visto a lo largo de este año. Pero uno de los momentos más esperados es el instante en el que se entregará el premio a Juego del Año o mejor conocido como GOTY (Game of the Year).

Por supuesto, antes de esta gran gala, la decisión que conocemos es la de los jugadores y cuál es su claro favorito para ganar el premio. Aunque la lucha ha estado muy reñida entre The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, finalmente se ha decidido cuál es el ganador para los jugadores y este es, nada más y nada menos, que Ghost of Tsushima, la sorprendente obra de Sucker Punch.

Eso sí, aunque el público ha valorado positivamente a Ghost of Tsushima, todavía nos queda conocer la opinión del jurado. Después de todo, en este serán 95 medios especializados los que tomarán finalmente la decisión de cuál debe ser el ganador de este gran premio y cuál ha sido, a su parecer, el juego que mejor ha servido a los jugadores y que ha cuidado más la experiencia de estos.

Mientras tanto, os recordamos que ya podéis disfrutar de la gran acción de Ghost of Tsushima en PlayStation 4. Se trata de uno de los exclusivos más prometedores de la compañía que nos lleva a sacar al guerrero que llevamos dentro para liberar a Tsushima del ataque. Todo esto utilizando nuestra habilidad como samurai u optando por el ataque más sigiloso.