The Game Awards, la gala más importante de videojuegos, anticipa la presencia de decenas de nuevos anuncios

The Game Awards 2020 se celebrará durante la madrugada de este viernes (horario español). Hablamos de una de las galas más importantes de los videojuegos, posiblemente la que más, debido no sólo a la entrega de premios y entre ellos la estatuilla Game of the Year, sino también la presencia de grandes sorpresas. Ya el año pasado sin ir más lejos, Microsoft aprovechó la gala para presentar su nueva consola, Xbox Series X.

Durante un reciente AMA en Reddit, Geoff Keighley y organizador además de presentador de la ceremonia ha desvelado algunos detalles más que interesantes sobre The Game Awards 2020. Entre ellos destaca la presencia de decenas de nuevos juegos que se mostrarán por primera vez, sin duda uno de los aportes más interesantes de la gala.

Por otra parte, Keighley aseguró que entre los anuncios habrá grandes Tiples-A, pero también espacio para juegos de carácter independiente. Cuando se le preguntó si encontraríamos sorpresas del calibre del anuncio de Xbox Series X como el año pasado, Geoff nos invita a estar muy pendientes de la ceremonia para descubrirlo.

Debido a la situación de pandemia que vive el planeta, The Game Awards 2020 se celebrará de manera online, con el escenario principal en Los Ángeles pero también dando cabida a otros escenarios como Tokio o incluso espacio para la Orquesta Filarmónica de Londres. Sobre la duración de la gala, Geoff aseguró que ésta se alargaría hasta las 2.5 horas, similar a otras ediciones.