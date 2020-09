The Last of Us Day: Naughty Dog anuncia nuevo merchandising, regalos y más

Hace poco Naughty Dog anunciaba el cambio de nombre para la celebración que se lleva realizando desde 2013, cada 26 de septiembre. El anterior conocido como Outbreak Day, pasaba a denominarse The Last of Us Day, con motivo de respeto ante las víctimas de COVID-19. Hoy día 26, la compañía lo celebra con los jugadores, compartiendo con ellos interesantes regalos y sorpresas.

Tema dinámico The Last of Us 2

Comenzando con los regalos para este día, los seguidores podrán descargar un tema dinámico gratuito para PS4. Los jugadores podrán poner de fondo este increíble tema inspirado en una de las escenas icónicas del barco arrastrado por las olas. La compañía ha confirmado que desde hoy hasta el 28 de septiembre, se podrán conseguir los temas e iconos de The Last of Us totalmente gratuitos.

Juego de mesa basado en The Last of Us

En colaboración con el equipo de CMON, ya se encuentra en desarrollo, aunque tendremos información próximamente. Naughty Dog llevará la acción a los juegos de mesa con esta interesante propuesta que ha sorprendido a todos los fans.

Será un perfecto añadido a la colección, tanto para los seguidores del juego como para todos los apasionados de las cartas y los juegos de mesa, ya que está en manos del propio estudio y de creadores de juegos de mesa como Bloodbone y God of War.

Nuevo merchandising para The Last of Us y su secuela

Este año el estudio buscaba algo diferente, algo más grande. Naughty Dog adora el trabajo de Mondo, y a los artistas con los que colaboran. Por lo que la compañía ha confirmado la llegada de un nuevo vinilo 2XLP de la banda sonora de The Last of Us 2, pósteres de edición limitada y también, estatuas premium inspiradas en ambos juegos.

Tula Lotay ha sido la reconocida ilustradora que ha diseñado las imágenes del vinilo 2XLP, así como los pósteres de The Last of Us 2. Por otra parte, las figuras premium se presentan en tres ediciones distintas. Una será protagonizada por Ellie y su machete, otra agregará brazos intercambiables y una pieza para la cabeza, y por último, una última edición que añade el cambio de expresiones y brazo con una pintura más realista. También estará disponible una edición de Joel y Ellie.

Descuentos para los jugadores

Como colofón final en este día, no podían faltar los descuentos para los jugadores. Si todavía no has disfrutado de la aventura que ofrece el título, ahora podrás hacerlo. Naughty Dog ha confirmado interesantes descuentos, tanto en el merchandising como en The Last of US Remasterizado, con un descuento del 50%, The Last of Us: Left Behind y una selección de packs de facciones de The Last of Us Remasterizado durante el fin de semana. Aprovecha ahora, ya que las ofertas en la tienda de PlayStation Gear y PlayStation Store comienzan hoy y acaban el 28 de septiembre.