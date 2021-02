The Last of Us: Pedro Pascal y Bella Ramsey de Juego de Tronos harán de Joel y Ellie en la serie de TV

HBO y Sony desvelaron a principios de marzo del año pasado una de las mejores noticias para los fans de uno de los títulos más aclamados de PlayStation. The Last of Us, el juego de acción-aventura y horror de supervivencia desarrollado por Naughty Dog, tendrá su propia adaptación a serie de TV. A pesar que desde su anuncio no se revelaron muchos detalles al respecto más allá de estar involucrados el director de la galardonada Chernobyl y el creador de la saga Neil Druckman, acaban de anunciar quiénes se pondrán en la piel de los papeles protagonistas.

Pedro Pascal, a quien anteriormente hemos podido ver en series de gran éxito como The Mandalorian o Narcos, asumirá el papel de Joel en la adaptación que se lanzará próximamente en la plataforma de suscripción. La información se ha dado a conocer a través de Deadline Hollywood antes del amanecer de este jueves, y también nos ha ayudado a conocer que la joven actriz británica Bella Ramsey, Liana Mormont en Juego de Tronos, interpretará a Ellie.

Como era de esperar, la revelación de quiénes serán los actores que asumirán el rol de los papeles principales en el proyecto a la pequeña pantalla de The Last of Us, ha corrido como la pólvora en redes sociales y no ha tardado en hacerse tendencia en Twitter. Sin embargo, la información también ha servido para descubrir más detalles interesantes. No solo ha contado con el buen recibimiento por parte del público, sino que también se ha confirmado que se basará en los videojuegos originales.

Por el momento no existe una fecha de lanzamiento definida para la serie de TV de The Last of Us fuera de un breve teaser que pudimos conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de Naughty Dog. No obstante, cabe destacar que los creadores prometieron comenzar a trabajar en la adaptación después de estrenar la segunda entrega del videojuego, por lo que el anuncio de los actores podría significar que el progreso está siguiendo su curso.