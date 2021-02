The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 podría llegar mucho antes de lo esperado, según filtraciones

Desde su anuncio, muchos jugadores han estado esperando impacientes la llegada de la secuela. Breath of the Wild 2 promete no solo continuar la historia presente en la obra original, sino profundizar y extender un poco más la experiencia. Así es que muchos jugadores esperan impacientes un anuncio que confirme su próxima llegada o, incluso, que muestre novedades. Y según una nueva filtración, parece que no tendríamos que esperar mucho.

A lo largo de los meses no hemos tenido ningún tipo de información por parte de las compañías, pero tal y como se hacen eco desde DualShockers, un usuario en Twitter ha avistado un aviso importante en una conocida cadena de videojuegos. En esta no solo marcan una aproximación del lanzamiento, sino que mencionan que estaría disponible durante el segundo cuarto del año fiscal de 2021.

Eso sí, la confusión ha quedado marcada puesto que se desconoce si este periodo podría quedar comprendido entre abril y junio o de junio a septiembre. Pero lo que sí se conoce es que encajaría con anteriores lanzamientos de juegos de la licencia. Por supuesto, lo que tenemos claro es que habrá que esperar puesto que, como hasta ahora, no existe una confirmación por parte de Nintendo.

Lo que sí tenemos claro es que, por el momento, podemos disfrutar de grandes obras de Zelda en Nintendo Switch. De hecho es posible disfrutar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en la consola híbrida e incluso en Lite. Se trata de una espectacular obra que ha reinventado la jugabilidad de la obra de Nintendo para darle un toque más RPG y un aspecto mucho más épico a la propuesta.