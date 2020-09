The Legend of Zelda sirve de inspiración para una de las misiones de Destiny 2

Son muchos los jugadores que disfrutan de la propuesta de ciencia ficción del proyecto de Bungie. Una obra que no solo pone a prueba nuestra habilidad con el arma, sino también a la hora de actuar frente a algunas situaciones repletas de peligro o, incluso, a la hora de trabajar en equipo junto a nuestros amigos para poder superar las distintas misiones presentes en el mapa.

Pero algo que no pasan por alto los jugadores es que, dentro del título, se encuentran con secretos que muestran estar inspirados en otras grandes obras del mundo de los videojuegos. De hecho, ha sido el propio jefe de diseño de Bungie, Tom Farnsworth, quien ha admitido que dentro de la Temporada del Alba en Destiny 2 había una misión inspirada en The Legend of Zelda, específicamente en el clásico escenario Lost Woods.

A lo largo de estos años han sido muchos los jugadores los que han recorrido junto a Link esta zona del mapa y, sin duda, se ha convertido en uno de los escenarios favoritos para muchos fans. Un hecho que ha provocado que incluso sirva de inspiración a otros grandes desarrolladores, que no han dudado en querer recrear uno de los lugares más emblemáticos de la saga. Pero, ¿cuál es el motivo de esto?

Algo que bien conocen los jugadores es que en Lost Woods debíamos ingeniarnos una estrategia para conocer el camino correcto y llegar a nuestro destino. Un elemento muy llamativo dentro de cada uno de los juegos. Por esto mismo el equipo ha querido transmitir la misma sensación y buscar que los jugadores se pierdan y traten de encontrar el camino correcto. Todo esto dentro de Pasillos del Tiempo, la misión que nos hará viajar a diferentes realidades temporales con el fin de conseguir evitar algo.

Por supuesto, si quieres vivir este gran momento es la hora de disfrutar de Destiny 2, la obra de Bungie que ya está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Una increíble propuesta que nos pone a prueba de muchas formas diferentes y que, por supuesto, sirve como complemento perfecto para jugadores que quieren disfrutar de una gran partida sin importar la plataforma en la que jueguen.