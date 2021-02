The Legend of Zelda tendría grandes novedades que mostrar este verano, según filtraciones

A lo largo de este último año, las novedades sobre Super Mario han estado muy presentes en el mundo de los videojuegos. Hemos tenido juegos, merchandising e incluso el anuncio de su colaboración con Animal Crossing, pero ahora lo que más espera la gente es tener grandes novedades en lo que respecta a The Legend of Zelda. Si bien por el momento la compañía no ha mostrado demasiado, parece que las novedades sí estarían planificadas.

Según ha explicado el periodista Jeff Grubb, reconocido por sus filtraciones, la compañía tendría un plan en marcha que seguir con las sorpresas relacionadas con The Legend of Zelda. La intención de la compañía sería la de evitar que se solapen con las celebraciones de Super Mario, las cuales todavía están en curso. Por ello, la compañía seguiría un formato un poco diferente con el Zelda.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

La desaparición de noticias sobre Zelda no se basa en nada más allá de que Mario está muy presente. Ya que la celebración de Mario todavía está presente, Zelda ha tenido que posponer un poco su aniversario. A su vez, menciona que no quieren que otros lanzamientos de Zelda distraiga a los jugadores de las novedades que llegarán con Skyward Sword. Por ello, en lugar de crear una situación donde los lanzamientos se pisan unos a otros, han seguido una nueva estrategia.

Lo último que menciona es que parece que la compañía tendría nuevos anuncios para este verano, por lo que tendríamos que estar atentos a las novedades que Nintendo vaya compartiendo y, sobre todo, sus pasos a lo largo de esta nueva temporada. Mientras tanto, recordamos que por el momento The Legend of Zelda: Skyward Sword ya tiene su fecha de lanzamiento programada para Nintendo Switch este mismo verano, exactamente el 16 de julio.