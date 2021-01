The Lord of the Rings Gollum retrasa su llegada hasta 2022

El mundo de los videojuegos puede ser realmente bueno al igual que terriblemente malo para aquellos que están esperando algún lanzamiento específico. Y, lamentablemente, los fans de El Señor de los Anillos tienen que aferrarse a una nueva espera puesto que The Lord of the Rings: Gollum ha tenido que anunciar un aplazamiento en su fecha de lanzamiento.

A pesar de que el equipo de Daedalic Entertainment estaba más que preparado para que el lanzamiento de su gran obra se produjese este año, la intención de asegurar el mejor producto posible les ha llevado a tener que tomar una dura decisión. Por ello, The Lord of the Rings: Gollum tiene que aplazar su fecha de lanzamiento, eso sí, garantizando que la experiencia será mucho mejor para el jugador.

The Lord Of The Rings: Gollum | Daedalic Entertainment

Eso sí, una de las novedades más interesantes de este aplazamiento es que la compañía cuenta con la ayuda de Middle-earth Enterprises, empresa responsable de los derechos de adaptación de las novelas originales. Por ello, la compañía promete que el juego será fiel y conseguiremos conocer a un Gollum hábil y astuto del que nosotros decidiremos si se deja llevar por su lado oscuro o, por el contrario, queda algo de chispa de razón.

Mientras tanto, lamentablemente habrá que esperar hasta 2022 para ver este gran estreno. Eso sí, con la confirmación de que The Lord of the Rings: Gollum llegará a PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Uno de los títulos que mantendrá viva la actual y nueva generación de consolas, proponiendo de este modo a los jugadores disfrutar de la propuesta donde deseen.