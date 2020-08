The Lord of the Rings Gollum muestra un nuevo teaser presentando su mundo

La nueva generación de consolas sigue sonando cada vez con más fuerza, proponiendo a los jugadores todo tipo de interesantes novedades y, sin duda, características que pueden garantizar la mejor experiencia. Entre todos los títulos nos encontramos con interesantes propuestas, entre ellas algunas que van a llevarnos a mundos que conocemos realmente bien.

Para los fans del Señor de los Anillos contamos con interesantes propuestas que nos llevarán a protagonizar una aventura repleta de rol, exploración y sigilo. Esta se presenta bajo el nombre de The Lord of the Rings: Gollum y, tal y como indica su nombre, su protagonista será ese curioso ser que tantos tensos momentos ha protagonizado en las películas y libros.

El curioso personaje creado por J.R.R. Tolkien se muestra una vez más en un pequeño teaser con intención de mostrar una pequeña parte de su mundo y todo cuanto podremos ver en el juego. Por suerte, gracias a una entrevista del estudio con IGN podemos saber que el personaje será capaz de eliminar a sus enemigos con sigilo, sobre todo debido a que no es en absoluto fuerte, por lo que el combate directo no es una opción.

El estreno de este gran título está programado para 2021, centrado en uno de los personajes más destacados y que, por supuesto, lucirá de maravilla en la nueva generación de consolas. Todavía son muchos los puntos que desconocemos de esta gran aventura, pero se trata de una experiencia que garantizará a los jugadores disfrutar del sigilo, de la acción y de la historia desde la perspectiva que, hasta la fecha, mejor se había guardado.