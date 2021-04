The Witcher 4: el juego podría llegar tan pronto como en 2025 si todo va bien

Los fans de The Witcher y CD Projekt tienen motivos para estar contentos. Y es que según los tiempos de desarrollo, el lanzamiento de The Witcher 4 podría estar más cerca de los esperado. Como muchos de vosotros sabéis, esta semana CD Projekt anunció que comenzará el desarrollo de nuevos juegos AAA en paralelo a partir de 2022. El anuncio se realizó a través de un comentario de Twitter, en el que se podía ver una imagen de The Witcher y Cyberpunk 2077, por lo que se prevé secuelas de ambos juegos.

Según los tiempos de desarrollo del estudio, si comienzan a realizar estos 2 juegos AAA en paralelo, lo más probable es que uno de los proyectos esté listo en 2025 o, como mucho más tardar, 2026. Esto sugiere que, si CD Projekt cuenta con un calendario similar a los visto hasta la fecha, que el juego se revelará en algún momento de 2023 o 2024.

Vale la pena mencionar que The Witcher 3 se hizo en aproximadamente tres años y medio, y aunque Cyberpunk 2077 se anunció en 2012, no entró en preproducción hasta mediados de 2016. Dicho esto, si el estudio polaco comienza 2 nuevos AAA en 2022, las fechas cuadran. Lo que sí es seguro es que no habrá un periodo largo de tiempo entre el anuncio del juego y su lanzamiento, ya que CD Projekt Red también confirmó que quiere acortar su enfoque en este sentido, o en otras palabras, revelar sus juegos cuando estén más cerca del lanzamiento.