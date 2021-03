Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ya disponible en PlayStation 4 y Xbox One

El evento de Square Enix ha dejado con alguna interesante sorpresa para los jugadores. De hecho, pudimos ver algunas de las novedades que traerá para el mundo de los videojuegos tanto relacionado con la actualización de Marvels Avengers como con otro tipo de propuestas igual de interesantes para los jugadores. Y si bien esto puede parecer ya de lo más interesante, la realidad es que los jugadores esperaban algo más ya que Tomb Raider es una de las licencias que pertenece a la gran compañía Square Enix.

Lara Croft está de aniversario. Exactamente celebrando su 25 aniversario y, por ello, la compañía tiene grandes sorpresas pensadas para los jugadores que irá mostrando a lo largo de este año. Si bien se esperaba una nueva entrega para este evento, en su lugar la compañía ha optado por mostrar una gran recopilación. Tal y como se había filtrado hace unos días e incluso horas antes del evento, finalmente está disponible la trilogía Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy en Xbox One y PlayStation 4.

Rise of the Tomb Raider | Square Enix

Se trata de un recopilatorio digital de la trilogía que reiniciaba la historia de Lara en 2013. De este modo, gracias a este completo recopilatorio, podemos hacernos con las tres sorprendentes entregas, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider con todo. No solo recibiremos los juegos originales, sino que también viene acompañado de cada uno de sus DLCs.

Eso sí, la propuesta también puede jugarse en PlayStation 5 y Xbox Series X beneficiándose del uso de la retrocompatibilidad. Lamentablemente, sin una opción a mejora, aunque quizás esta llegue con el paso del tiempo. Pero, sin duda, es una opción perfecta para aquellos jugadores que esperaban impacientes la oportunidad de jugar a los tres juegos con todo su contenido y no encontraban el momento perfecto para hacerse con estas entregas.