Top Gamers Academy: conoce a la aspirante Perry McQueen

Canal de Twitch: perrymcqueen

perrymcqueen Perfil de Twitter: Perry_McQueen

Perry_McQueen Contenido que encontrarás en su canal: Call of Duty, Fortnite, Vlogs, League of Legends y mucho más

Estamos en la recta final para poder ver en vivo y en directo las novedades propias de la Academia y la vida de los aspirantes de Top Gamers Academy compitiendo día a día para ser los mejores. Poco a poco hemos conocido a cada uno de los aspirantes y ahora llega el gran momento de conocer a otra de las gamers que estarán dispuestas a llegar a lo más alto. Por ello, os presentamos a Perry McQueen.

Si hablamos de que nuestros gamers están preparados, no mentimos. Y es que McQueen actualmente trabaja de community manager en una empresa para streamers, además de haber demostrado que es una de las mejores en el mundo de los videojuegos. Solo hace falta ver un poco de su canal para comprobar que no hay juego que se le resista, sino que realmente tiene mucho que ofrecer sin importar el género, retando a otros jugadores a jugar a títulos como Call of Duty o Among Us.

Perry McQueen no entra sola, sino que es la prima de Nik y con quien ha compartido los primeros partidos de FIFA. Juntos demostrarán que son los mejores gamers, aunque tenemos claro que no se dejará vencer por nada. Después de todo, si pudiese elegir un videojuego en el que ser protagonista, le encantaría que fuese un survival en el que tener que desenvolverse y superar cualquier obstáculo.