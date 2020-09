Top Gamers Academy: Conoce al aspirante Bruce Wayneiv

Canal de Twitch : Bruce_wayneiv

: Bruce_wayneiv Perfil de Twitter : BWayneiv

: BWayneiv Contenido que encontrarás en su canal: Vlogs, Among Us, Fortnite, Fall Guys y mucho más...

Bruce Wayneiv será uno de los aspirantes que entrarán en Top Gamers Academy para demostrar toda su valía como gamer y especialmente como streamer. Más conocido simplemente como Bruce, este joven se declara un auténtico fan de los superhéroes, pasión que complementa con los videojuegos (y en muchos casos puede disfrutar de ambas pasiones a la vez). No hace falta pensar mucho para adivinar cuál es su héroe preferido debido al nombre elegido para sus canales…

“Con ganas de demostrar lo que valgo, subo retos challenges y juegos que me gustan y lo están petando .Algún que otro vlog y locura .Aquí reina la variedad”, se describe Bruce en su canal de Twitch. ¿Qué juegos son los que podemos encontrar en su canal? Bruce se centra en su mayoría en juegos que se encuentran de actualidad, por ello no tiene un perfil único y podemos ver multitud de juegos. En la actualidad reinan en su canal Fortnite, Among Us y Fall Guys, además de Vlogs y consultorios.

Como muchos otros participantes de la academia, entre sus juegos preferidos se encuentra Call of Duty: Black Ops 2, reconociendo ser parte de una generación que disfrutó con el famoso shooter de Activision. De hecho, pide a los desarrolladores un reinicio o un remake de dicho juego, para volver a enganchar a una generación.