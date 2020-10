Ubisoft detalla los juegos que tendrán un mejor rendimiento en PS5 y Xbox Series X

Estamos a muy pocos días del gran estreno de la nueva generación de consolas y por ello son muchas las compañías las que se animan a poder desvelar cómo aprovecharán sus obras las grandes novedades de las nuevas consolas. Entre estas, nos encontramos con Ubisoft, la compañía que no ha dudado en confirmar algunos de los grandes estrenos que se producirán de lanzamiento al igual que hacer un repaso de cómo se aprovecharán las nuevas características.

Posiblemente uno de los juegos más importantes y esperados sea actualmente Assassin’s Creed Valhalla, obra que conseguirá mantener el 4K y los 60 fps tanto en Xbox Series X como PlayStation 5. Y de hecho se podrá actualizar de forma totalmente gratuita en ambas máquinas si se ha adquirido la versión actual. Por ello, se trata de una de las noticias más interesantes para los jugadores.

Por supuesto, no será el único juego que se beneficie de esta opción, sino que la compañía ha compartido grandes novedades sobre Far Cry 6, Riders Republic e Immortals Fenyx Rising, obras que lograrán mantener estos buenos resultados. Aunque no serán los únicos pues, como bien se ha confirmado, títulos como Rainbow Six Siege y For Honor guardan grandes sorpresas para los jugadores.

De este modo sabemos que la compañía está preparada para la nueva generación, de tal forma que tenemos para nosotros una nueva generación cargada de grandes oportunidades para los jugadores. Mientras tanto os recordamos que Watch Dogs Legion está muy cerca de su gran estreno, pudiendo disfrutarse en primer lugar en la actual generación para dar el salto próximamente.