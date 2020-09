Ubisoft Forward: Sigue el directo de Ubisoft a partir de las 20:00

La falta de un E3 2020 provocaba que las compañías tuviesen que imaginarse nuevas formas de presentar sus grandes novedades. A pesar de la actual situación, estas han demostrado una gran capacidad para adaptarse, aportando desde un estilo centrado específicamente en lo digital increíbles eventos cargados de novedades, anuncios y, por supuesto, alguna que otra fecha de lanzamiento muy esperada.

Ubisoft ha sido una de las compñías que mejor se ha adaptado a esta nueva situación, demostrando a los jugadores que todavía tienen muchos y grandes planes para ellos. Por ello, tras un evento en el que pudimos conocer grandes detalles de Assassins Creed Valhalla e incluso de Watch Dogs Legion, ahora llega el momento de vivir un nuevo capítulo. Todo gracias a Ubisoft Forward, el evento que tendrá lugar este 10 de septiembre a partir de las 20 horas.

Por supuesto, como sucedió en el evento pasado, aunque las grandes novedades respecto a los proyectos más ambiciosos llegarán a partir de las 21 horas, el evento comenzará un poco antes. Será a las 20 horas cuando los jugadores tengan la oportunidad de disfrutar de los anuncios, actualizaciones y sorpresas de los juegos actualmente presentes en PC y consolas de la compañía francesa.

Pero esto no acaba aquí, sino que durante el evento los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir interesantes recompensas. Eso sí, habrá que estar muy atento para poder conseguirlas. Por último, debes saber que entre los asistentes contaremos con nombres tan imponentes como Watch Dogs Legion e Hyper Scape además de muchas otras sorpresas. Por ello, desde Neox Games estaremos siguiendo el directo con vosotros y no dudaremos en compartir, más tarde, todas las novedades que se han visto en el directo. Así que no lo dudes y acude a esta gran cita con nosotros siguiendo de cerca el Ubisoft Forward que tendrá comienzo hoy mismo a las 20 horas.