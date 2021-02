Un desarrollador ofrece hasta 1000 dólares a todo aquel que diga que su juego es aburrido

Los desarrolladores tienen confianza plena en sus productos durante el desarrollo y por supuesto de cara al lanzamiento. Josef Fares, uno de los creativos más polémicos y carismáticos de los últimos años, ha llevado esta confianza a niveles que sorprenderían a más de uno.

El autor de A Way Out, título más que recomendable para disfrutar en compañía, ya trabaja en su nueva obra: It Takes Two. Se trata de un juego de plataformas que vuelve a apostar por la mecánica de jugar acompañado como motor para su diversión, ofreciendo niveles de lo más variopinto, y enfrentándonos ya sea con nuestros amigo o pareja a situaciones a cada cual más original que la anterior.

It Takes Two | Electronic Arts

Nada fuera de lo normal hasta aquí, ¿verdad? En las últimas horas Josef Fares ha ganado aún más popularidad si cabe debido a una declaraciones realizadas para la revista Game Informer. En ella, asegura que es imposible aburrirse con It Takes Two. De hecho, y citamos textualmente, ‘daré literalmente 1.000 dólares a todo el que diga ‘oh, me aburre este juego ya porque no me sorprende más. ¡Mil dólares! Lo prometo, se lo daré a todo el que se aburra, pero tienen que decírmelo con honestidad’.

Una de las claves por las que Josef tiene plena confianza en su nuevo videojuego reside en los datos recogidos en el anterior título, A Way Out. Según estadísticas, sólo el 51% de los jugadores lograron completar o terminar el videojuego. El desarrollador quiere que esa cifra alcance el 100%, es decir, todo aquel que comience It Takes Two, consiga ver la pantalla de créditos.

Si te ha picado la curiosidad por It Takes Two y ya has pensado en alguien con quien compartir la experiencia, el videojuego llegará a PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 y PC el próximo 26 de marzo. Eso sí, recuerda que en caso de que no sea de tu agrado deberás justificar muy bien el motivo.