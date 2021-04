Un error Epic Games Store deja a los jugadores sin acceso a sus cuentas

Si buscas poder acceder a tu cuenta de Epic Games Store y no lo consigues, no te sucede únicamente a ti. Debes saber que actualmente la compañía tiene problemas con sus servidores, tal y como los propios creadores de Fortnite han compartido en sus redes sociales. Y es que se enfrentan a un problema que actualmente no han podido solucionar, aunque notifican que esperan poder compartir novedades pronto.

Afirman que están al tanto del problema con el logging de las cuentas de Epic Games. Ofrecerán una actualización tan pronto como el problema haya sido resuelto, aunque lamentablemente sin ofrecer más detalles sobre la situación o lo que ha pasado para que los jugadores estén más tranquilos. Lo único que se pide es paciencia hasta que el equipo encuentre una solución al problema.

Lo que sí podemos encontrarnos con este problema de login es que los jugadores no pueden llegar a acceder ni a su biblioteca de juegos ni optar por intentar acceder a nuevos títulos gratuitos. De hecho, ni siquiera es posible disfrutar de los juegos, ni mucho menos poder disfrutar de una partida en su battle royale. Simplemente, todos los servicios que estén relacionados con Epic Games quedan, por el momento, pendientes de una solución.

Cabe destacar que este error se ha producido ahora que las ofertas de primavera de Epic Games Store están llegando a su fin. Por ello, puede tratarse de un error debido a la carga constante de usuarios tratando de hacerse con las últimas ofertas o, simplemente, un error que haya podido producirse en sus servidores por mantenimiento. Por el momento tendremos que ser pacientes y esperar una solución.