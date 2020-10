Un hacker que apoya a Donald Trump se cuela en las partidas de Among Us

Among Us es el juego de moda que más triunfa actualmente en Internet, entre los jóvenes jugadores de todo el mundo y en directos streaming de los creadores de contenidos más seguidos. Pese a ser un juego sencillo de una desarrolladora pequeña, realizado con poco presupuesto, la idea ha cuajado muy bien entre la comunidad de jugadores.

En este videojuego varios usuarios se encuentran en una nave espacial y uno o varios de ellos reciben el papel de asesinos. Deberán matar a la tripulación de la nave sin descubrirse, evitando que el resto sepan quiénes son los homicidas, que perderán la partida al ser descubiertos. Para ello pueden hacer uso de varios trucos y técnicas que les permitirán tapar sus crímenes. El juego, sin duda, provoca partidas y momentos muy divertidos.

El hacker pro Trump contra el que lucha InnerSloth

InnerSloth es la desarrolladora detrás de Among Us y en las últimas semanas han estado muy ocupados intentando luchar contra un hacker que está afectando a la experiencia de juego de muchos jugadores, limitando su uso de Among Us y, en ocasiones, lanzando mensajes de propaganda a favor del actual presidente de Estados Unidos.

Y es que de amable no tiene nada este hacker, cuyo hack está convirtiendo en una pesadilla las partidas de muchos jugadores. Algunas veces el chat de juego se llena de spam donde se apoya la campaña presidencial para la reelección de Donald Trump, en otras ocasiones se extorsiona al jugador para seguir un canal de YouTube concreto, o simplemente el hack se limita a impedir el acceso a los servidores de juego.

Los desarrolladores, por el momento, han pedido a la comunidad que solo se jueguen partidas privadas o con gente de confianza hasta nuevo aviso. "Somos muy conscientes del problema actual de hacking y lo estamos investigando", comentaban desde InnerSloth, asegurando que "¡¡Estamos haciendo lo que podemos!!".

Al parecer algunos medios y usuarios en redes sociales apuntan a que el hacker en realidad es un conocido creador de trucos y trampas de pago, cuyo hackeo al juego no es más que una simple campaña publicitaria para sus herramientas ilícitas o ilegales. Es más, en las redes sociales se ha comenzado a difundir nombre y dirección del supuesto hacker a modo de venganza de otros jugadores.