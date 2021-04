Un hombre de 88 años cuelga carteles por su barrio para que lo ayuden a avanzar en Skyrim

En líneas generales se cree que los videojuegos son el principal hobby de las generaciones más jóvenes. Sin embargo, no existen restricciones en lo que respecta a la mejor edad para introducirse en este mundo. De hecho, cada vez son más las personas mayores las que recurren a los juegos electrónicos como modo de entretenimiento. Desde ancianos que juegan a Pokémon GO hasta abuelas con más de 4.000 horas en Animal Crossing, envejecer no tiene porqué significar que el juego ha terminado.

El número de jugadores de edad adulta ha ido en aumento durante los últimos años. No es la primera vez que hablamos sobre que los años de una persona no influyen en sus capacidades para jugar a cualquier entrega. Debemos tener en cuenta que la expansión de los videojuegos se remonta a la década de los 70 con las máquinas arcade y los salones recreativos, razón por la que no son un entretenimiento tan moderno.

No obstante, ver a un anciano jugar y buscar ayuda para avanzar en un videojuego es algo que puede llegar a cautivar. Recientemente, la petición de Klaus-Jürgen Langner, un jugador alemán de 88 años, emocionó a miles de fans y seguidores de The Elder Scrolls V: Skyrim.

Según explican a través de Der Spiegel, Lagner es fan de los juegos de rol, motivo por el que hace unos años instaló The Elder Scrolls III: Morrowind en su PC y quedó prendido del fantástico mundo creado por Bethesda. Más tarde descargó The Elder Scrolls V: Skyrim, pero cuando comenzó a progresar en la historia se dio cuenta de que no era tan fácil. Es por ello que imprimió 100 carteles para buscar ayuda alrededor de todo su barrio en Berlín.

El texto del anuncio dice “¡Solicitud al barrio! ¿Quién tiene experiencia con PlayStation 4? Yo (88 años) me gustaría jugar a The Elder Scrolls V: Skyrim, pero estoy desorientado en algunos lugares y no sé cómo avanzar. ¿Quién me puede ayudar con esto?”. Como cabía esperar, el cartel no tardó en hacerse viral en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, un hecho que evidentemente ayudó a expandir el mensaje. Afortunadamente, Klaus-Jürgen Langner ya cuenta con la ayuda que buscaba y disfruta sin limitaciones de la obra de Bethesda.