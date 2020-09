Un remake de Prince of Persia podría anunciarse en Ubisoft Forward

Hace un par de semanas apareció listado en un minorista online un título no anunciado de la saga Prince of Persia. Como sabéis, este tipo de despistes es una de las formas en las que se han descubierto juegos antes de ser anunciados. Esto quedaría simplemente como una anécdota si no fuese porque varias personas de la industria, con cierta credibilidad, asegurasen que la filtración era real.

Ubisoft, como podéis imaginar, aún no ha anunciado ningún videojuego. Sin embargo, la próxima semana, concretamente el 10 de septiembre, esta programado un nuevo evento online Ubisoft Forward. Según Jason Schreier, periodista de Bloomberg y ex de Kotaku, será en este momento cuando se anuncie el remake de Prince of Persia.

Como podéis imaginar, esta información es tan solo un rumor, y hay que tratarla como tal hasta que se confirme de forma oficial. Durante los últimos años hemos visto cómo muchas compañías han apostado por realizar remakes de sus franquicias más famosas, y el resultado en ventas ha sido muy bueno. Es por ello que Ubisoft no parece estar errando si apuesta por un remake de esta saga. Por otro lado, también se espera ver más información y fecha de lanzamiento oficial de Immortals Fenyx Rising, conocido anteriormente como Gods and Monsters.