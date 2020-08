Una nueva patente de PS5 podría desvelar una importante característica

Recientemente ha aparecido una nueva patente de PlayStation, que revelaría una importante característica de PS5 que Sony no ha anunciado hasta el momento. La nueva función con la que podría contar sería la de poder guardar estado compartido a través de PlayStation Network.

Bien es cierto que en la nueva patente de Sony, no menciona a PS5 directamente, pero sí que sugiere la incorporación de esta nueva característica. Además, esta patente no es la primera que sugiere esta nueva función, ya que han surgido más rumores y filtraciones que han comentado lo mismo.

Así es PS5, la consola del futuro de la que aún no conocemos el precio | Sony Interactive Entertainment

En el resumen de la patente se puede leer: "Un método y sistema para compartir videojuegos que permite a los usuarios compartir segmentos de videojuegos jugables con los usuarios para que los usuarios puedan ver los segmentos de videojuegos o jugar de forma interactiva los segmentos de videojuegos". "Cuando se comparte, la información del estado para los segmentos de videojuegos se incluye de modo que los usuarios comiencen en la misma posición con las mismas estadísticas relevantes. Al permitir el intercambio de videojuegos, el disfrute del usuario y la popularidad de los videojuegos aumentan".

La nueva patente sería un método para compartir videojuegos, que permitiría a los jugadores compartir sus estados guardados con otros, siendo estos segmentos jugables. Es decir, los jugadores podrían crear sus demostraciones o tutoriales del juego para compartir con otros usuarios en PSN. No obstante, por el momento Sony no ha confirmado nada acerca de esta nueva característica. También hay que tener en cuenta que es solo una patente, y Sony suele presentar muchas que a veces no van más allá de la etapa conceptual.