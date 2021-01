Una predicción de Pokémon en 2019 resurge después de que gran parte se haya hecho realidad

Un nuevo rumor de Pokémon de 2019 ha vuelto a aparecer después de que los seguidores de Nintendo descubrieran que varias de las predicciones que se habían realizado se han cumplido. Este rumor que apareció durante 2019 constaban de tres filtraciones, de las cuales dos ya se han cumplido a día de hoy.

La primera afirmaba que Mr. Mime tendría una versión de Galar y una evolución. Finalmente, como ya sabemos, acertó en la predicción. Además, el rumor también informó de cómo funcionarían los fósiles en Pokémon Espada y Pokémon Escudo.

Pokémon Espada y Pokémon Escudo | Nintendo

Por último, la tercera filtración, que todavía no se ha cumplido, afirma que después de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los próximos juegos serían una nueva versión de Pokémon Edición Diamante y Edición Perla con la mecánica de captura de Pokemon Let's Go.

Como siempre, cabe recordar que esta información es un simple rumor. No obstante, ya se han cumplido casi todas las predicciones a excepción de una tercera. ¿Significará que podremos ver pronto Pokemon Let's Go Diamante y Pokemon Let's Go Perla? Solo queda esperar, pero ya existen más rumores de esta posibilidad.