Xbox Game Pass confirma los 14 nuevos títulos que llegan al catálogo

Ha llegado uno de los momentos más esperados por los jugadores de Xbox y, sobre todo, esos que se han sumado a Xbox Game Pass. El servicio de Microsoft no deja de crecer con intención de dar vida a interesantes proyectos, por lo que ofrece una amplia suma de títulos que nos llevan a tener la oportunidad de probar juegos de distintos géneros incluso en su modo multijugador.

A partir de este 27 de octubre los jugadores tienen la oportunidad de ir disfrutando de grandes juegos. Y es que, a lo largo de esta semana y hasta el 5 de noviembre, nuevos juegos se sumarán al servicio. Pudiendo destacar nombres tan importantes como Celeste, uno de los juegos indies más aplaudidos, al igual que uno de los battle royale más llamativos del momento como PUBG.

A continuación os compartimos la lista completa con fechas de estreno y plataformas en las que estarán disponibles para que no te pierdas nada:

Carto (PC y consola) - 27 de octubre

Day of the Tentacle Remastered (PC y consola) - 29 de octubre

Five Nights at Freddy’s (PC, consola y Android) - 29 de octubre

Full Throttle Remastered (PC y consola) - 29 de octubre

Grim Fandango Remastered (PC y consola) - 29 de octubre

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) - 29 de octubre

ScourgeBringer (Android) - 29 de octubre

Unruly Heroes (PC, consola y Android) - 29 de octubre

Celeste (PC, consola y Android) - 5 de noviembre

Comanche (PC) - 5 de noviembre

Deep Rock Galactic (PC, consola y Android) - 5 de noviembre

Eastshade (PC, consola y Android) - 5 de noviembre

Knights and Bikes (PC y consola) - 5 de noviembre

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (PC, consola y Android) - 17 de noviembre

Por supuesto, también hay algunos títulos que se despiden, como After party o The Lord of the Rings: Adventure Card Game. Pero, como siempre, son muchos los títulos que podemos disfrutar y grandes las oportunidades que tenemos para nosotros.