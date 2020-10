Xbox Game Pass confirma nuevas llegadas para el 29 de octubre

Son muchos los jugadores que echan en falta las grandes aventuras en las propuestas de Lucas Arts. Estas obras se han convertido en todo un referente dentro del mundo de los videojuegos, sobre todo al darnos una buena dosis de diversión y algunos de los clásicos más inolvidables. Por ello, no hay jugador que se resista a poder revivir estas grandes propuestas siempre que tienen la oportunidad. Una que ahora llega gracias al servicio de Microsoft.

Xbox Game Pass dará la bienvenida a partir del 29 de noviembre a tres de los grandes clásicos de la compañía Lucas Arts. De este modo los jugadores podrán volver a disfrutar de las propuestas presentes en Day of the Tentacle Remastered, Grim Fandango Remastered y Full Throttle Remastered. Tres increíbles aventuras gráficas que estarán disponibles para Xbox One, PC y, próximamente, también en Xbox Series X y S.

Por supuesto, en cualquiera de estas tres obras nos encontramos con una historia que nos atrapa, una propuesta que logra provocar que las emociones estén a flor de piel. Pero sobre todo que nos riamos, que disfrutamos de una propuesta inesperada e incluso unos personajes que llegan a resultar inolvidables. Porque ahí reside la magia de los títulos de esta compañía.

Dentro de las obras, todas estas se han convertido en una propuesta de lo más destacada, siendo algunos de los clásicos mejor valorados y de los que muchos jugadores han pedido la vuelta. Ahora, por suerte, formarán parte del amplio catálogo de Xbox Game Pass, donde nos encontramos con algunos de los títulos más sorprendentes y propuestas de lo más inolvidables para disfrutar en cualquier momento o durante tiempo limitado.