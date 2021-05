Xbox Game Pass suma a su catálogo FIFA 21, Red Dead Online y 7 juegos más

Desde su llegada, el servicio de Microsoft ha demostrado tener la intención de ser uno de los más prometedores. No es que haga falta mucho para saber que la compañía tiene grandes intenciones para su propuesta pues, cada mes e incluso en ocasiones con anuncios algo adelantados, la compañía nos ha ido sorprendiendo sumando nuevos éxitos a su catálogo de la manera más inesperada.

Ahora ha llegado el momento de conocer los juegos que llegarán en la primera quincena de mayo. Y ya podemos adelantar que se tratan de nueve juegos que muchos disfrutarán de principio a fin. Mejor aún sabiendo que habrá opciones que podremos disfrutar en todas las plataformas mientras que otras estarán más centradas en PC o consolas. A continuación os compartimos la lista completa con fechas y plataformas en las que poder disfrutar de los juegos de Xbox Game Pass.

Dragon Quest Builders 2 (PC y Xbox) - 4 de mayo

FIFA 21 (PC y Xbox) - 6 de mayo

Outlast 2 (PC, Cloud y Xbox) - 6 de mayo

Steep (Cloud y Xbox) - 6 de mayo

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (PC y Xbox) - 13 de mayo

Just Cause 4 (PC, Cloud y Xbox) - 13 de mayo

Psychonauts (PC, Cloud y Xbox) - 13 de mayo

Red Dead Online (Cloud y Xbox) - 13 de mayo

Remnant: From the Ashes (PC) - 13 de mayo

Si bien hay algunos juegos que ya sabíamos debido a la filtración en la tienda de Microsoft, como es el caso de Dragon Quest Builders 2, o con la confirmación de la propia EA Sports, como sucede con FIFA 21, también hay algunas sorpresas llamativas. Por ejemplo, Red Dead Online, donde los jugadores podrán disfrutar de principio a fin de las grandes posibilidades que presenta el juego ambientado en el viejo oeste, sin necesidad de pasar por el modo historia.

Por supuesto, no todo son buenas noticias y es que, al tiempo que se estrenan grandes juegos, también se despiden otras interesantes propuestas. En este caso dejarán de estar disponibles a partir del 15 de mayo los siguientes juegos: Alan Wake (PC y Xbox), Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (PC, Xbox y Cloud), Final Fantasy IX (PC y Xbox), Hotline Miami (PC) y Plebby Quest: The Crusades (PC).

Si todavía tienes pendiente una partida a alguno de los juegos que hemos mencionado que dejarán el servicio a partir del 15 de mayo, recuerda que todavía tienes tiempo para jugar. Eso sí, una vez dejen el servicio no importará si tienes la partida guardada, sino que tendrás que adquirir el juego para poder terminar.