Xbox Live Gold confirma los títulos gratuitos para el mes de octubre

Las últimas semanas están plagadas de grandes noticias para los fans de Xbox, jugadores que no solo se encuentran con grandes novedades para el mundo de los videojuegos dentro de la próxima generación, sino que pueden seguir aprovechando al máximo la actual y pasadas. Esto, sobre todo, viene muy de la mano de la suscripción a Xbox Live Gold, el servicio de la compañía que nos ofrece la oportunidad de conseguir todo tipo de juegos de forma gratuita.

Estos títulos ya han sido seleccionados para el mes de octubre, ofreciendo a los jugadores una gran variedad de propuestas de lo más interesantes. De hecho, no solo contamos con dos títulos para la actual Xbox One, sino también con dos juegos que, en su día, fueron toda una sorpresa para Xbox 360 y que pueden seguir utilizándose en la actual generación. De este modo, a partir de octubre, los jugadores podrán sumar a su colección Slayaway Camp: Butcher’s Cut, Maid of Sker, Sphinx y la Maldita Momia y Costume Quest.

Slayaway Camp: Butcher’s Cut estará disponible del 1 al 31 de octubre en Xbox One. Se trata de un homenaje a las películas de miedo de los años 80 en el que, como jugadores, tendremos que ponernos en la piel del villano, Skullface. Claro que para poder aterrorizar tendrás que ir resolviendo una serie de rompecabezas con estilo único y sorprendente. Por otra parte tenemos Maid of Sker, título disponible desde el 16 de octubre hasta el 15 de noviembre, y que dará a los jugadores una buena dosis de terror ya que busca crear esa sensación de agobio dentro de una antigua posada.

Sphinx y la Maldita Momia estará disponible del 1 al 15 de octubre en Xbox One y Xbox 360. Su propuesta nos llega a tomar el papel de Sphynx en una aventura inspirada en el Antiguo Egipto y en el que tendremos que viajar alrededor del mundo junto a nuestra amiga Mummy. Por último, Costume Quest estará disponible desde el 16 al 31 de octubre en Xbox One y Xbox 360. El juego de exploración y combate por turnos nos dejará llevar a una pandilla de niños en la compleja misiónde derrotar al villano adulto que quiere estropear Halloween.