Xbox Live Gold podría ser gratuito próximamente

Según los nuevos rumores que han aparecido recientemente, Xbox Live Gold en Xbox One y pronto en Xbox Series X podría ser gratuito en el futuro. Este nuevo rumor sugiere que Microsoft planea eliminar el servicio de pago que tiene Xbox Live Gold. Lo que significaría que los usuarios de Xbox One y Xbox Series X, podrían disfrutar plenamente de juegos multijugador gratis.

Actualmente, si queremos disfrutar de juegos en línea y multijugador en Xbox One, incluidos los gratuitos, se necesita pagar la tarifa anual de Xbox Live Gold, como sucede en PS4 a través de PlayStation Plus. Sin embargo, PlayStation Plus ofrece a cualquier persona disfrutar de forma gratuita de juegos en línea y multijugador.

El nuevo rumor llega de parte del reportero de Venture Beat y de la industria Jeff Grubb, quien ha hablado sobre la posibilidad de que Xbox eliminase Xbox Live Gold por completo. Convirtiendo en su lugar, un modo multijugador gratuito para todos. Otros rumores han surgido en relación a Xbox Live Gold, como la eliminación de las opciones para comprar una suscripción de 12 a 14 meses. Estas filtraciones dejan entrever que algo está sucediendo en la comunidad de jugadores, aunque todavía no se conoce exactamente lo qué es.

Cuando surgieron los rumores iniciales, se especuló si el servicio se incluiría en Xbox Game Pass Ultimate, lo que significaría que los usuarios de Xbox tendrían que pagar un poco más al mes para acceder a los juegos multijugador. Sin embargo, la industria Grubb rechazó este rumor. Como siempre, esta información hay que cogerla con pinzas, ya que no es una información oficial ni está confirmada por Microsoft.