Xbox Live Gold presenta sus juegos gratuitos para enero 2021

Ha llegado uno de los momentos más esperados por los jugadores de Xbox y es que, como cada mes, la compañía confirma los juegos que regalará próximamente. Todo con un completo calendario y mención de los títulos que son compatibles con las consolas, teniendo así oportunidad de sumar grandes juegos de Xbox 360 y Xbox One a nuestra biblioteca.

Simplemente gratis a la suscripción de Xbox Live Gold los jugadores tendrán la oportunidad de sumar grandes éxitos a su biblioteca. Esta vez, con opción a disfrutar de estos juegos también en Xbox Series X y S. Por ello, es el momento de prepararse para disfrutar de grandes aventuras como Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII y Breakdown.

Little Nightmares (Xbox One / Xbox Series X|S) - Disponible desde el 1 al 31 de enero

Dead Rising (Xbox One / Xbox Series X|S) - Disponible del 16 de enero al 15 de febrero

The King of Fighters XIII (Xbox 360 / One / Series X|S) - Disponible desde el 1 al 15 de enero

Breakdown (Xbox / Xbox 360 / One / Series X|S) - Disponible del 16 al 31 de enero

Entre las grandes sorpresas de este mes nos encontramos con que la compañía no ha limitado sus propuestas a las actuales generaciones, sino que ha ido un paso más allá. Y es que, como bien podemos observar con Breakdown, el título se estrenó en su día para la primera Xbox. Por ello, es uno de los claros ejemplos de retrocompatibilidad de la compañía puesto que podemos disfrutar de esta obra en varias generaciones de consolas, incluyendo la más actual.

Por supuesto, recuerda que todavía tienes la oportunidad de hacerte con algunos de los títulos disponibles en este mes de diciembre. Todo esto acompañado de las grandes propuestas presentes en Xbox Game Pass, el servicio de Microsoft que nos ofrece acceso a todo tipo de juegos, ya sean con estrenos de hace años como algunas de las últimas novedades.