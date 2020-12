Among Us llega por sorpresa a Xbox Game Pass para PC y confirma llegada a consolas

Si hace unos días nos quedábamos sin palabras con la llegada de Among Us a Nintendo Switch, la compañía ha demostrado que estas no se han acabado así de fácil. Después de todo, la compañía quiere seguir ofreciendo la mejor experiencia posible a los jugadores, por lo que siguen ampliando las propuestas disponibles para llegar a una base aún mayor de jugadores.

Si bien es cierto que Among Us ya lleva unos años disponibles, su gran despegue se ha producido este año, donde ha alcanzado una base de jugadores activos envidiables. Por ello, no es de extrañar que compañías como Microsoft se hayan visto interesadas y hayan acabado por integrar esta gran obra en su servicio de suscripción Xbox Game Pass, eso sí, por el momento limitándose a PC.

Pero tenemos buenas noticias para los jugadores de Xbox y es que, tal y como ha confirmado el estudio, el estreno para consolas está programado para 2021. Por ello, se trata de un momento ideal para que los jugadores puedan disfrutar de la mejor experiencia posible, con ciertas novedades que se ajustarán a la jugabilidad en las consolas, uno de los puntos que más preocupaba al estudio.

Among Us está actualmente disponible en PC, Nintendo Switch, Android e iOS. Se trata de una de las grandes propuestas que supone una revolución para los jugadores al proponer a estos que traten de averiguar quién es el gran impostor en medio de todos los inocentes. Todo esto mientras tratan de impedir que el impostor llegue a eliminar a todas sus víctimas mientras la partida dura.