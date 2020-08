Xbox Series S: Así de potente sería la nueva y más barata consola de Microsoft

Durante estos meses se ha hablado largo y tendido de Xbox Series X, la consola más potente de Microsoft para la próxima generación que incluso se sitúa por encima en características a PlayStation 5. También hemos tenido infinidad de información sobre Xbox Series X, la hermana pequeña de XSX, una plataforma destinada a todos aquellos usuarios que no quieren estar a la última en tecnología, con un precio mucho más reducido pero que no quieran perderse las novedades de los próximos años.

Microsoft no ha confirmado, por ahora, Xbox Series S, pero los rumores sobre dicha máquina no han parado de surgir. Desde la filtración que hacía mención al mando de la consola, pasando recientemente por sus características técnicas. Este era sin duda uno de los puntos más discutidos, pues sabemos que se tratará de una máquina inferior a Series X y PS5, pero ¿hasta qué punto?

Tom Warren, editor senior en el medio The Verge, ha mostrado las que serían las características técnicas de Xbox Series S en comparación a su hermana mayor. Como podemos ver, Series S está a la par en términos de CPU, también de forma igualada en GPU y algo menos en memoria RAM, con 10GB frente a los 16GB de Series X.

Uno de los puntos más destacados de Series S frente a Series X es que en la consola más barata de Microsoft la resolución se reduce a un máximo de 1440p, pero manteniendo una tasa de 60 imágenes por segundo (según el desarrollador, claro). Por otra parte, Xbox Series S sería una consola sin lector Blu-Ray, por lo que dependemos de nuestra biblioteca actual y futura en formato digital para disfrutar de la máquina.

Otros elementos a tener en cuenta es su bajo consumo, además de un precio que llegaría al mercado muy por debajo de lo normal. Los rumores en torno al coste de la máquina no son todavía nada claros, pero los primeros datos la sitúan sobre los 300 y 350 dólares. Por último y no menos importante, de la misma forma que Series X, la versión S de la nueva consola sería compatible con todos los juegos de Xbox, Xbox 360, Xbox One y por supuesto los títulos futuros.

Como suele ocurrir en estos casos, os recomendamos que cojáis la información con pinzas. Microsoft no ha confirmado, ni desmentido, que la consola sea una realidad. Se especula con la posibilidad que este mismo mes de agosto la empresa realice un evento especial en el que podamos, ahora sí, conocer tanto precio como fecha de lanzamiento para Xbox Series X, y quien sabe si también detalles sobre Series S.