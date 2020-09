Xbox Series S no contará con la mejora 4K en juegos retrocompatibles de Xbox One

A lo largo de esta semana se han anunciado todo tipo de detalles sobre la nueva generación de consolas de Microsoft. Después de algunas filtraciones que revelaban completamente el aspecto y precio de la hermana pequeña de Xbox Series X, la compañía estadounidense se pronunciaba a través de sus redes sociales para confirmar y mostrar de forma oficial la versión más pequeña y económica de su próxima generación. Hablamos de nada más y nada menos que de Xbox Series S.

Microsoft nos sorprendió con el anuncio de Xbox Series S, la máquina next-gen de Redmond que estará disponible en España a partir del 10 de noviembre por un precio de 299 euros. La compañía también nos ofrecía más información y detalles sobre la consola, dando a conocer las prestaciones técnicas que nos ofrecerá esta humilde tecnología. Series S ejecutará los juegos a una resolución de 1440p a 60fps y rescalarlos a 4K, no obstante, esto último no se aplicará a los títulos retrocompatibles de Xbox One. Según las palabras del portavoz de Microsoft:

Xbox Series S | Microsoft

“Xbox Series S ha sido diseñada para ser la consola de próxima generación más asequible para reproducir esos títulos a 1440p a 60fps. Para ofrecer la retrocompatibilidad con versiones anteriores de la más alta calidad de acuerdo con la intención original, Xbox Series S usará la versión de Xbox One S de los juegos retrocompatibles mientras aplica un filtro de textura mejorado, velocidad de cuadro más alta y consistente, tiempos de carga más rápidos y HDR automático”.

Xbox Series S será una oportunidad perfecta para acceder a la nueva generación de una forma de lo más económica y accesible. Y a pesar de que sin duda será una tecnología a la altura de Xbox Series X, Microsoft ha confirmado que Series S no aplicará las mejoras que solo podremos ver en Series X.