Xbox Series X confirma su lanzamiento para el mes de noviembre sin Halo Infinite

Ya tenemos fecha oficial para una de las consolas next-gen que llegarán este mismo año: Xbox Series X de Microsoft, la máxima rival de PS5 durante la generación. La noticia ha sido confirmada por medio del blog oficial de Xbox, en donde se aclara que el lanzamiento de la consola será en noviembre pero que, lamentablemente, su juego de lanzamiento más esperado tendrá que retrasar su llegada hasta 2021.

Desde Microsoft y 343 Industries aseguran que la intención siempre fue "ofrecer el juego de Halo más ambicioso de la historia", pero no lo podrán hacer con el tiempo que falta para el lanzamiento de la consola. Por tanto no han tenido más remedio que retrasar el lanzamiento de Halo Infinite a 2021, por el momento sin fecha más concreta. "Necesitaremos algo más de tiempo para terminar el trabajo crítico requerido para lanzar Halo Infinite", comentan sus desarrolladores.

Un lanzamiento con miles de juegos desde el primer día

Una de las grandes ventajas de Xbox Series X es su compatibilidad prácticamente completa con los juegos de sus antecesoras, lo que le permitirá tener miles de videojuegos compatibles. Además de esto, más de 100 juegos estarán optimizados para Xbox Series X mejorando gráficos, tiempos de carga, resolución, etc.

"Habrá miles de títulos a los que jugar, que abarcarán cuatro generaciones, cuando Xbox Series X se lance a nivel mundial en noviembre, y más de 100 juegos optimizados para Xbox Series X diseñados para aprovechar al máximo nuestra poderosa consola están previstas para este año", cometan desde el blog oficial de Xbox.

La empresa americana garantiza más de 50 juegos nuevos y optimizados planeados para este año, incluyendo juegos third-party de gran repercusión como Watch Dogs: Legion o Assassin's Creed Valhalla. Entre los optimizados ya lanzados encontramos Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Madden NFL 21, etc.