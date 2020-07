Xbox Series X: Microsoft tiene "más balas en la recámara" según Aaron Greenberg

Durante la tarde del jueves, Microsoft realizó su evento Xbox Game Showcase, en el que mostró tráilers y detalles de algunos de sus juegos en desarrollo ya conocidos, así como nuevos anuncios. Sin embargo, muchos fans de la compañía esperaban algo más en cuanto a juegos. Sí, se anunció oficialmente el desarrollo de un nuevo Fable, pero títulos como Halo Infinite han decepcionado por el momento.

Sin embargo, el máximo responsable de marketing en Xbox, Aaron Greenberg, ha querido tranquilizar a los fans a través de sus redes sociales, comentando que "todavía tenemos más balas en la recámara". Pero… ¿a qué está esperando Microsoft para mostrarlas? Pues simplemente a que Sony haga lo mismo.

Las dos compañías han estado, durante los últimos meses, realizando eventos online para mostrarnos algunos de los juegos que podremos ver próximamente para PS5 y Xbox Series X, así cómo información de las mismas consolas. Sin embargo, no resulta difícil ver cómo ambas compañías se están reservando anuncios de juegos, así como el precio y fecha de la consola, para sorprender a los fans en un gran evento.

Recordad que por parte de Microsoft todavía no hemos visto los misteriosos juego de The Initiative, ni de inXile Entertainment. Por otro lado, tampoco se ha mostrado nada desde hace meses de Age of Empires IV, uno de los títulos más esperados de los fans de la estrategia.