Presentación de Xbox Series X: Estos han sido todos los anuncios confirmados por Microsoft

Microsoft confirmaba la llegada de un nuevo evento centrado en Xbox Series X y, pese a todos los rumores que señalaban que este mostraría algún tipo de hardware, era la propia compañía la que nos desvelaba la realidad sobre este evento. Nada de consola, solo una presentación de todos los grandes éxitos que están por llegar. Pero no solo se han limitado a la nueva generación de consolas, sino que también se ha presentado algunas novedades para la actual consola durante la previa. A continuación te mostramos un completo resumen de todo lo que está por llegar.

Previa al evento de Xbox Series X

Dragon Quest XI llega a Xbox One y Xbox Game Pass

Como gran sorpresa de la tarde, Microsoft comenzaba con la previa donde el presentador Geoff Keighley nos mostraba algunas de las novedades que estamos por conocer. Entre estas se presentaba la gran llegada de Dragon Quest XI S para Xbox One y Xbox Game Pass.

La aventura Exomecha llega en 2021

Una de las aventuras más inesperadas vino con la presentación de Exomecha. Con un estilo muy futurista, nos muestra una gran acción y todo tipo de pruebas para los jugadores. Aunque, por el momento, para poder ver un poco más del juego tendremos que esperar a 2021, momento en el que se producirá su lanzamiento.

Watch Dogs Legion se muestra durante el evento

El título de Ubisoft también se dejaba ver durante el evento de Xbox, en esta ocasión mostrando un poco más de su historia y dejando ver algunas de las novedades que ofrecerá a los fans de la saga. Sobre todo en lo que respecta a superar las misiones con los distintos personajes.

Echo Generation, un indie repleto de acción

El fenómeno de lo sobrenatural ha sido uno de los grandes éxitos del momento. Y siguiendo este camino, se nos presenta Echo Generation, un juego con peligrosas criaturas, jóvenes valientes y, por supuesto, acción.

Hello Neighbor 2 confirma su llegada en 2021

El vecino más terrorífico regresa en una nueva aventura para 2021. Hello Neighbor 2 nos ha mostrado como, una vez más, nuestro vecino tendrá muchas sorpresas para nosotros y un gran misterio que debemos tener en cuenta.

Juegos independientes confirmados para iD@Xbox

Por supuesto, los juegos indies también han tenido su pequeño espacio y han confirmado una serie de juegos que estarán presentes para disfrutar con acción, misterio y, por supuesto, mucha diversión.

Balan Wonderworld se estrenará en primavera 2021

Por supuesto, el nuevo estudio de Square Enix no podría presentarse de cualquier manera, sino que lo ha hecho por todo lo grande con novedades para Xbox. Una sorprendente aventura repleta de magia, fantasía y una lucha eterna entre luz y oscuridad.

Evento central de Xbox Series X

Halo Infinite muestra su esperado gameplay

El gran protagonista de la tarde abría el evento con un espectacular gameplay donde no solo hemos podido ver un poquito de su historia, sino también cómo de épica será la gran acción del juego. Y aunque por el momento no contamos con una fecha de estreno, sabemos que llegará en las vacaciones de este mismo año.

State of Decay 3 se muestra en un espectacular tráiler

Otra de las grandes sorpresas llegaba con la presencia de State of Decay 3. Con un terrorífico tráiler mostrando a los enemigos más inesperados, tendremos ante nostoros una espectacular aventura en la que buscar sobrevivir.

Forza Motorsport muestra sus novedades

Los coches nunca se han visto tan realistas como con Forza Motorsport. La saga de Microsoft regresa con gran fuerza a Xbox Series X y PC, aunque por el momento tendremos que esperar un poco más para conocer sus grandes novedades.

Everwild muestra un nuevo tráiler

Pese a que Rare sigue buscando una jugabilidad que se ajuste a la perfección a su proyecto, nos han permitido echar un nuevo vistazo al juego y, sin duda, sigue demostrando que sus gráficos son espectaculares.

Tell me Why regresa con un nuevo tráiler

Lo nuevo de los creadores de Life is Strange vuelve con un nuevo tráiler que nos demuestra que su historia será uno de los puntos más atractivos, además de sorprender con gráficos que unen pasado y presente de las formas más inesperadas.

The Outer Worlds confirma su expansión

Tras filtrarse días atrás, finalmente The Outer Worlds confirma la llegada de su expansión el 9 de septiembre. Acción y un poco de suspense son algunas de las grandes novedades que nos encontraremos en este espectactular nueva aventura.

Grounded sorprende con un nuevo tráiler

El nuevo proyecto de Obsidian se mostraba durante el evento no solo para enseñar su jugabilidad, sino también con una serie de interesantes novedades respecto a los secretos que encontraremos. Y es que incluso hemos contado con un guiño a Cyberpunk 2077 y Battletoads.

Avowed, lo nuevo de Obsidian Entertainment

Siguiendo un poco la línea de sorpresas, Obsidian nos ha permitido echar un vistazo a su nuevo RPG. Con una apuesta por la jugabilidad en primera persona, nos dejará probar el verdadero poder de la magia y los grandes peligros.

As Dusk Falls, una aventura narrativa para Xbox

La narrativa también guarda su gran espacio para la nueva consola de Xbox, en esta ocasión con una espectacular historia que llega con un increíble estilo de novela gráfica. Por el momento no conocemos sus grandes secretos, pero pronto se nos mostrará un poco más.

Psychonauts 2 muestra un pequeño adelanto de su aventura

Con la increíble presencia de Jack Black hemos podido conocer el verdadero ritmo de Psychonauts 2. Acción, plataformas y todo tipo de secretos estarán a nuestra disposición mientras conocemos una espectacular aventura con un destacado estilo cartoon.

Destiny 2 llega a Xbox Game Pass con todas sus expansiones

El título de Bungie no solo nos dejará seguir disfrutando de grandes aventuras en sus planetas. Además de confirmar su llegada a Xbox Game Pass, se ha confirmado que la nueva expansión llegará a Game Pass y tendrá su estreno el 10 de noviembre. Una gran noticia para los fans del espectacular shooter de Bungie.

Stalker 2 se mantiene exclusivo de consola

Inesperadamente Stalker 2 ha llegado confirmando su llegada a Xbox Series X. Una exclusividad que viene de la mano de una de las aventuras que promete más tensión y largas horas de diversión.

Warhammer 40.000: Dark Tide llegará en 2021

La saga Warhammer recibe un gran lavado de cara con un espectacular título que viene a prometer la mejor jugabilidad a los fans de este título de estrategia. Acción, peligro y, por supuesto, criaturas imponentes.

Tetris Effect Connected llega a Xbox introduciendo el multijugador este 2020

El título que ha revolucionado al mundo entero llega como exclusiva de la consola de Xbox presentando un estilo multijugador que muchos solicitaban. Conectando al mundo llegará este 2020 a partir de noviembre y será una de las grandes novedades para los jugadores.

The Gunk, una aventura de ciencia ficción con estilo cartoon

Siguiendo las líneas de la diversión, The Gunk nos presenta un estilo despreocupado y con grandes escenarios. Una atractiva propuesta que estará disponible de forma exclusiva para Xbox Series X.

The Medium, la terrorífica aventura que llegará a Xbox

Regresando esta increíble propuesta, The Medium nos ha mostrado un poco más de su jugabilidad y terrorífica historia. Con espectaculares gráficos, nos demuestra que será una de las apuestas más tensas para los jugadores de Xbox y PC.

New Genesis Phantasy Star Online 2 confirma su llegada

SEGA también ha tenido su espacio especial durante el evento de Xbox. Demostrando que tendremos grandes oleadas de enemigos y todo tipo de ataques, tenemos ante nosotros uno de los juegos de ciencia ficción más inesperados y que más gustará a los fans de la compañía encargada de la creación de Sonic.

Fable muestra un breve teaser confirmando su llegada

Por último, Fable ha confirmado su llegada, aunque lamentablemente sin mostrarnos nada de su jugabilidad. Pero sí nos ha permitido ver su entorno e incluso una inesperada escena que demuestra que seguirá manteniendo su estilo divertido y despreocupado.