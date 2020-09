Ya conocemos el precio de la PS5 de oro: ¿La PlayStation más cara?

El pasado mes de julio la marca de joyería Truly Exquisite anunció una versión muy especial de PlayStation 5, la próxima consola de nueva generación de Sony. Se trata de una consola de oro, por lo que ya anticipamos que no será barata. De hecho, no es el único "modelo para ricos" de la consola y en concreto lanzarán una PS5 de oro de 24 quilates, otra versión de oro rosa de 18 quilates y una tercera versión de platino.

Ahora ya conocemos los precios de estas consolas y, curiosamente, son los primeros precios que conocemos de forma oficial de un modelo de PlayStation 5. Y es que las ediciones estándar siguen sin revelar su precio, aunque las recientes noticias de Xbox seguramente provoquen que Sony se pronuncie dentro de poco.

24K Gold Disc PS5 - 8099 libras

18K Rose Gold Disc PS5 - 8199 libras

Platinum Disc PS5 - 8299 libras

24K Gold Digital PS5 - 7999 libras

18K Rose Gold Digital PS5 - 8099 libras

Platinum Digital PS5 - 8199 libras

PS5 Controller - 649 libras

PS5 Headset - 399 libras

Estas consolas serán de edición limitada con solo 250 unidades fabricadas por modelo. El precio incluye 1 consola PS5, 2 controladores DualSense y unos Headset 3D Pulse. La Playstation 5 se presentará en una caja de exhibición de madera de lujo con envío y seguro gratuitos en todo el mundo.

Lo que sí nos ha dejado ver esta lista de precios, es que la diferencia entre la versión de disco y la versión digital de PS5 es, en este caso, de 100 libras.