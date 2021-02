Ya puedes jugar al juego cancelado que jamás llegó a Nintendo 64

Hace unas semanas os hablábamos de una demo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time que incluía todo tipo de contenido que nunca llegamos a ver en el juego final para Nintendo 64. No habría sido el único juego que los usuarios habrían rescatado con el fin de conservar el legado de Nintendo, aunque este no llegara a las tiendas tal y como se presentó.

Forest of Illusion y el mismo grupo que ‘rescató’ la preciada demo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, tiene un nuevo hito en su historial. Se trata de nada más y nada menos que Dinosaur Planet, un videojuego desarrollado por Rare y protagonizado por Fox McCloud, el emblemático personaje de la saga Lylat Wars.

Dinosaur Planet no era otro juego que Star Fox Adventures, el título de GameCube que en un principio apuntaba a lanzarse en Nintendo 64. Los chicos de Illusion of Forest consiguieron hacerse con esta copia del videojuego gracias a un coleccionista de Suecia, quien guardaba una build de Dinosaur Planet perteneciente al 1 de diciembre del año 2.000.

Tal y como informan desde Illusion of Forest, la build está bastante avanzada en su desarrollo, aunque no llegó a completarse por lo que requiere de cierta pericia para permitir disfrutar de la aventura de principio a fin. Además y por si fuera poco, los integrantes de este grupo que se dedica a conservar la historia de Nintendo han publicado un enlace para poder acceder al título.

Son muchos los que piden que Rare vuelva a enfocarse en el desarrollo de videojuegos como hicieran antaño en Nintendo 64, donde juegos como Perfect Dark , Star Fox Adventures o Donkey Kong, entre otros, los encumbraron a lo más alto. Actualmente como parte del equipo de Microsoft, Rare trabaja en Sea of Thieves y Everwild, título que veremos en Xbox Series y recupera el tono de aventura que caracterizó a la empresa.