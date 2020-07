Yakuza: Like a Dragon confirma plataformas y su llegada en noviembre

La saga Yakuza es una de las más exitosas dentro de los proyectos de SEGA. Su propuesta resulta de lo más espectacular, sobre todo al no limitar sus opciones a simplemente la acción, sino que también hay espacios para situaciones disparatadas y muchas risas garantizadas. Pero lo mejor llega cuando sabemos que una nueva entrega está cerca de su estreno.

SEGA ha confirmado que Yakuza: Like a Dragon estará disponible a partir de noviembre. Este estreno se producirá en PC, Xbox One y PlayStation 4. Pero también se ha confirmado que, más adelante, se publicará en Playstation 5 y Xbox Series X. De este modo se nos presenta un título que no se limitará a la actual generación de consolas, sino que está dispuesta a dar el salto a la nueva generación.

Yakuza: Like a Dragon | SEGA

Pero lo interesante de esta nueva versión es que, con su llegada en noviembre a PC, PlayStation 4 y Xbox One, el juego contará con voces en japonés e inglés y subtítulos en español. Por otra parte, se ha confirmado que el juego estará disponible en Xbox Series X desde el día de su lanzamiento, mientras que a PlayStation 5 llegará algo más tarde, todavía sin una fecha confirmada.

Entre todas las novedades que se han presentado, uno de los puntos más importantes para los jugadores son los subtítulos en español. ¿El motivo de esto? Se trata del primer juego de la saga que nos ofrece esta oportunidad. Y con estas grandes noticias, simplemente comenzamos la cuenta atrás para ver la gran llegada de Yakuza: Like a Dragon, la nueva entrega de la saga con un nuevo héroe por conocer.