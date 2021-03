ElXokas se pone serio: “¿Está bien reírse de chistes machistas o racistas?”

ElXokas se ha convertido en uno de los streamers más populares en España. Aunque ya era conocido entre la comunidad de World of Warcraft, su paso por Rust disparó la popularidad del jugador. ElXokas comenzó a hacerse viral debido a numerosos clips sacados de contexto en redes sociales, momentos que a día de hoy podemos encontrar con extrema facilidad en redes sociales como Instagram o TikTok, entre otras.

Durante uno de sus últimos directos, el streamer quiso hacer alusión precisamente a estos clips enfocados al humor negro, y cómo muchos usuarios habían criticado duramente su actitud en redes como Twitter. ElXokas se mostró tajante respecto al tema, ‘el humor deja de ser humor cuando se convierte en un ataque personal. Yo nunca haría un chiste como ese en directo (en relación al clip de corte machista que le enviaron sacado de contexto), pero si es un meme o una cosa que realmente no significa eso, sí que está bien, sí que es humor negro. Creo que todo el mundo es capaz de diferenciar esto, ¿no?’’.

ElXokas quiso dejar claro que es muy distinto a que él haga la broma, y más tarde el que alguien coja la frase para sacarla de contexto. ‘Creo que se convierte en algo mucho más impersonal y jocoso. Aunque se riesen de los gallegos, siendo yo gallego’.

Por otra parte, ElXokas no dejó pasar por alto que tampoco debemos de tomarnos todo como un ataque. ‘Yo he sido alguien que siempre ha defendido los derechos de la mujer, y lo he demostrado, que es lo más importante. Lo más importante no es ir de boquilla, lo más importante es demostrarlo. Eso es realmente lo que tiene impacto, demostrar unos valores; eso es pilar importante en el que se sustenta tener una buena ética y moral, no en reírse más o menos de ciertos chistes, eso no te hace ni mejor ni peor que nadie’.

En una sociedad en la que estamos en constante contacto con personas a través de las redes sociales, no sólo es fácil sacar momentos fuera de contexto, sino que también éstos transmitan una falsa impresión. ‘Cuando hay una parte radicalizada de un movimiento, la gente tiende a apuntar a la parte más radicalizada, cuando realmente el movimiento es bueno y positivo. Lo que hay que hacer es realmente leer entre líneas, porque al final no se pueden hacer bromas de prácticamente nada. No debemos tener la piel tan fina’.

ElXokas reiteró que en su día a día es defensor de los valores, pero entiende que la gente le critique por reírse de chistes machistas o cualquier otro tipo relacionado con el humor negro. ‘La gente tiende mucho a querer etiquetar siempre a alguien de lo que tirarle, cuando yo siempre he demostrado toda mi trayectoria que he sido una persona muy respetuosa con todo; excepto con la gente que tiene malos comportamientos. Soy mala persona con las malas personas. Y no lo voy a cambiar’.